Компактный штатив для путешествий и выездной съемки: собственный составляет всего 1.22 кг, а длина в сложенном положении: 48 см – при желании штатив можно убрать внутрь многих фоторюкзаков, а не только носить на внешнем креплении. Ножки имеют специальный скошенный профиль, чтобы штатив легко ложился даже в женскую руку, его диаметр в сложенном положении – всего 8 см. Штатив легко выдерживает современные беззеркальные камеры (максимальная нагрузка на шаровую голову: 3 кг, на ноги: 10 кг), в комплекте также идет поворотный адаптер для установки смартфона.

Шаровая головка позволяет свободно вращать камеру и отклонять ее на 90°, в вертикальное положение. Отдельная рукоятка дает возможность разблокировать только панорамную ось для съемки многокадровых панорам. Квадратная быстросъемная площадка формата Uka / F38 может устанавливаться любой стороной и для безопасности запирается на замок (сдвиньте нажимную кнопку вправо). Центральная колонна может переворачиваться на 180° для съемки от уровня земли (например, макро). На ней предусмотрен крюк для балласта – пользуйтесь для повышения устойчивости в ветренную погоду.

Сбоку на крестовине имеется резьбовое гнездо 1/4" (с отверстиями под боковые шпильки), в которое можно установить какой-либо аксессуар: например, осветитель, монитор или микрофон.

В целом, Ulanzi OMBRA II YING Tripod – это довольно доступный, легкий и компактный штатив, отлично подходящий для путешествий или долгих прогулок по городу. Он оснащен всем необходимым для творческой съемки. Штатив выпускается в 2 цветах: черном и белом.

Характеристики

Головка: шаровая, съемная

шаровая, съемная Пузырьковый уровень: нет

нет Количество секций: 5

5 Быстросъемная площадка: есть, стандарта Uka / F38

есть, стандарта Uka / F38 Максимальная нагрузка: головка: 3 кг, ноги: 10 кг

головка: 3 кг, ноги: 10 кг Минимальная высота: 45 см

45 см Максимальная высота: 156 см

156 см Высота со сложенной центральной штангой: 133 см

133 см Длина в сложенном положении: 48 см

48 см Наклон центральной штанги: нет

нет Материал: алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Регулировка силы трения: нет

нет Ширина телефона: от 55 до 93 мм

Вес: 1.22 кг

Комплектация: