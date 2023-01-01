Боковая открывающаяся конструкция для батареи, используемой на экшн-камерах GoPro Hero 9. Ключевой особенностью аксессуара является свободный доступ к порту зарядки. Наличие винтового отверстия 1/4 и крепления на холодный башмак позволит установить дополнительное оборудование, осветитель, микрофон