Крышка Ulanzi G9-6, с разъемом 1/4 для GoPro Hero 9
Код товара : УТ-00053505
Артикул : 2323/G9-6
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Боковая открывающаяся конструкция для батареи, используемой на экшн-камерах GoPro Hero 9. Ключевой особенностью аксессуара является свободный доступ к порту зарядки. Наличие винтового отверстия 1/4 и крепления на холодный башмак позволит установить дополнительное оборудование, осветитель, микрофон.
Комплектующий элемент Ulanzi G9-6 выполнен из авиационного алюминиевого сплава. Характеризуется легким весом, повышенной прочностью и надежностью. Устройство соответствует зарубежным стандартам качества