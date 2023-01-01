Штатив Ulanzi MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
Код товара : УТ-00053572
Артикул : 1907/MT-11
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 1/4"
Максимальная высота
31 см.
Максимальная нагрузка
2000 гр.
Физические характеристики
Вес
400 гр.
Описание
Функциональный штатив для фиксации камер весом до 2 кг и смартфонов. Ключевой особенность является площадка с креплением 1/4", которая превращается в держатель смартфона. Держатель способен вместить смартфон шириной от 65 - 95 мм