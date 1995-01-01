Настольный штатив для компактных камер и смартфонов, который также может использоваться как селфи-палка или стойка для накамерных вспышек или небольших светодиодных панелей. Для крепления оборудования имеется 2 холодных башмака с быстрой фиксацией: нажмите на кнопку сбоку, чтобы разблокировать замок и снять устройство. Также имеется штативная площадка с винтом 1/4"-20 и зажим для телефона. Кронштейн позволяет наклонять оборудование в пределах +/- 90°, а зажим для смартфона вращается на 360°, чтобы вы могли снимать как вертикально, так и горизонтально.

Максимальная высота составляет 1.85 м (не рекомендуем раскрывать штатив так высоко на улице в условиях сильного ветра, его может опрокинуть). В комплекте идет универсальный пульт дистанционного управления для смартфонов, который работает на расстоянии до 10 м. Для него предусмотрено специальное углубление на одной из ножек: если свести все ножки вместе, получится удобная рукоятка с кнопкой спуска для селфи.

Характеристики