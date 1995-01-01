Штатив Ulanzi MT-78 для смартфона или камер до 1 кг + пульт ДУ
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Характеристики
Описание
Настольный штатив для компактных камер и смартфонов, который также может использоваться как селфи-палка или стойка для накамерных вспышек или небольших светодиодных панелей. Для крепления оборудования имеется 2 холодных башмака с быстрой фиксацией: нажмите на кнопку сбоку, чтобы разблокировать замок и снять устройство. Также имеется штативная площадка с винтом 1/4"-20 и зажим для телефона. Кронштейн позволяет наклонять оборудование в пределах +/- 90°, а зажим для смартфона вращается на 360°, чтобы вы могли снимать как вертикально, так и горизонтально.
Максимальная высота составляет 1.85 м (не рекомендуем раскрывать штатив так высоко на улице в условиях сильного ветра, его может опрокинуть). В комплекте идет универсальный пульт дистанционного управления для смартфонов, который работает на расстоянии до 10 м. Для него предусмотрено специальное углубление на одной из ножек: если свести все ножки вместе, получится удобная рукоятка с кнопкой спуска для селфи.
Характеристики
- Головка: нет, наклонный адаптер +/- 90°
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: 7
- Быстросъемная площадка: есть
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Минимальная высота: 35 см
- Максимальная высота: 185 см
- Длина в сложенном положении: 38 см
- Материал: алюминиевый сплав, пластик
- Вес: 660 г
- Размер упаковки: 39 х 10 х 8 см
- Страна производства: Китай