Монопод для селфи Ulanzi MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
Код товара : УТ-00071105
Артикул : C017GBB1/MT-76
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Телескопический монопод для селфи Ulanzi MT-76 Go Quick II в сложенном виде занимает всего 25 см и раскладывается на длину до 1.5 метров. Это позволяет создавать селфи в полный рост, а также групповые автопортреты. С таким моноподом вы легко можете заснять себя как во время исполнения экстремальных трюков, так и просто во время прогулок по городу. А с помощью зажима Ulanzi C017 Super Clamp (продается отдельно) монопод можно закрепить на велосипедном руле, подседельном штыре, различных трубах, решетках и перилах. Ulanzi MT-76 Go Quick II обладает съемной магнитной верхней площадкой, благодаря которой вы можете быстро снимать камеру и ставить ее обратно. Монопод полностью выполнен из алюминиевого сплава, на рукоятке предусмотрена тонкая силиконовая накладка, которая улучшает захват и согревает руки в холодное время года.
При использовании с камерами Insta360 есть возможность автоматического удаления рукоятки из видеоряда.
В комплект входит монопод и ремешок на запястье. Адаптер с винтом 1/4", крепление для телефона и мини-треногу можно приобрести отдельно.
Характеристики
- Количество секций: 8
- Быстросъемная площадка: есть
- Максимальная нагрузка: 0.5 кг
- Максимальная высота: 154 см
- Длина в сложенном положении: 25 см
- Материал: алюминиевый сплав
- Вес: 304 г
- Комплектация: монопод для селфи, ремешок на руку