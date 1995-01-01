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Монопод для селфи Ulanzi MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick

  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
  • MT-76 Go Quick II 1.5m Magnetic Selfie Stick
Код товара:УТ-00071105
Артикул:C017GBB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Телескопический монопод для селфи Ulanzi MT-76 Go Quick II в сложенном виде занимает всего 25 см и раскладывается на длину до 1.5 метров. Это позволяет создавать селфи в полный рост, а также групповые автопортреты. С таким моноподом вы легко можете заснять себя как во время исполнения экстремальных трюков, так и просто во время прогулок по городу. А с помощью зажима Ulanzi C017 Super Clamp (продается отдельно) монопод можно закрепить на велосипедном руле, подседельном штыре, различных трубах, решетках и перилах. Ulanzi MT-76 Go Quick II обладает съемной магнитной верхней площадкой, благодаря которой вы можете быстро снимать камеру и ставить ее обратно. Монопод полностью выполнен из алюминиевого сплава, на рукоятке предусмотрена тонкая силиконовая накладка, которая улучшает захват и согревает руки в холодное время года.

При использовании с камерами Insta360 есть возможность автоматического удаления рукоятки из видеоряда.

В комплект входит монопод и ремешок на запястье. Адаптер с винтом 1/4", крепление для телефона и мини-треногу можно приобрести отдельно.

Характеристики

  • Количество секций: 8
  • Быстросъемная площадка: есть
  • Максимальная нагрузка: 0.5 кг
  • Максимальная высота: 154 см
  • Длина в сложенном положении: 25 см
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Вес: 304 г
  • Комплектация: монопод для селфи, ремешок на руку