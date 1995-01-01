Телескопический монопод для селфи Ulanzi MT-76 Go Quick II в сложенном виде занимает всего 25 см и раскладывается на длину до 1.5 метров. Это позволяет создавать селфи в полный рост, а также групповые автопортреты. С таким моноподом вы легко можете заснять себя как во время исполнения экстремальных трюков, так и просто во время прогулок по городу. А с помощью зажима Ulanzi C017 Super Clamp (продается отдельно) монопод можно закрепить на велосипедном руле, подседельном штыре, различных трубах, решетках и перилах. Ulanzi MT-76 Go Quick II обладает съемной магнитной верхней площадкой, благодаря которой вы можете быстро снимать камеру и ставить ее обратно. Монопод полностью выполнен из алюминиевого сплава, на рукоятке предусмотрена тонкая силиконовая накладка, которая улучшает захват и согревает руки в холодное время года.

При использовании с камерами Insta360 есть возможность автоматического удаления рукоятки из видеоряда.

В комплект входит монопод и ремешок на запястье. Адаптер с винтом 1/4", крепление для телефона и мини-треногу можно приобрести отдельно.

Характеристики