Ulanzi MT-73 – это легкий настольный штатив и рукоятка для селфи 2 в 1. Телескопическая ручка выдвигается на длину до 54 см, что позволяет делать групповые автопортреты, а раскладные ножки позволяют поставить камеру на стол или на любую другую ровную поверхность. Штатив оснащен простой шаровой головкой, которая дает возможность точно настроить положение камеры, а также перейти из горизонтальной ориентации в вертикальную. На головке сбоку располагается холодный башмак для аксессуаров: например, для внешнего микрофона или для небольшого осветителя.

Ulanzi MT-73 хорошо подходит для компактных и беззеркальных камер весом до 1 кг. Телефоны можно установить через универсальные адаптеры, которые продаются отдельно. Небольшой и легкий штатив поместится в любой рюкзак или сумку, так что вы всегда можете брать его с собой. Ножки фиксируются в сложенном положении: для их раскрытия необходимо нажать на кнопку в основании рукоятки. Силиконовые накладки на ножках обеспечивают уверенный захват в руке.

Характеристики