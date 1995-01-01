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Рукоятка-штатив Ulanzi MT-73, с шаровой головой, до 54 см

  • MT-73, с шаровой головой, до 54 см
  • MT-73, с шаровой головой, до 54 см
  • MT-73, с шаровой головой, до 54 см
  • MT-73, с шаровой головой, до 54 см
  • MT-73, с шаровой головой, до 54 см
  • MT-73, с шаровой головой, до 54 см
  • MT-73, с шаровой головой, до 54 см
  • MT-73, с шаровой головой, до 54 см
  • MT-73, с шаровой головой, до 54 см
  • MT-73, с шаровой головой, до 54 см
  • MT-73, с шаровой головой, до 54 см
Код товара:УТ-00084849
Артикул:T048GBB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ulanzi MT-73 – это легкий настольный штатив и рукоятка для селфи 2 в 1. Телескопическая ручка выдвигается на длину до 54 см, что позволяет делать групповые автопортреты, а раскладные ножки позволяют поставить камеру на стол или на любую другую ровную поверхность. Штатив оснащен простой шаровой головкой, которая дает возможность точно настроить положение камеры, а также перейти из горизонтальной ориентации в вертикальную. На головке сбоку располагается холодный башмак для аксессуаров: например, для внешнего микрофона или для небольшого осветителя.

Ulanzi MT-73 хорошо подходит для компактных и беззеркальных камер весом до 1 кг. Телефоны можно установить через универсальные адаптеры, которые продаются отдельно. Небольшой и легкий штатив поместится в любой рюкзак или сумку, так что вы всегда можете брать его с собой. Ножки фиксируются в сложенном положении: для их раскрытия необходимо нажать на кнопку в основании рукоятки. Силиконовые накладки на ножках обеспечивают уверенный захват в руке.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 1 кг
  • Длина в сложенном виде: 21 см
  • Максимальная длина: 54 см
  • Крепление камеры: винт 1/4"
  • Материалы: стеклонаполненный нейлон, силикон
  • Вес нетто: 185 г
  • Вес брутто: 225 г
  • Комплектация: штатив, ремешок на запястье