Штатив Ulanzi MT-68 Claw Octopus Tripod, до 3 кг
Код товара : УТ-00071114
Артикул : T061CNB1/MT-68
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Штатив с гибкими ножками Ulanzi MT-68 Claw Octopus Tripod может устанавливаться на ровные и неровные поверхности, решетки, перила, ограждения, ветки деревьев и так далее. Его также можно использовать как рукоятку для съемки видео и селфи. Максимальная нагрузка составляет 3 кг, что позволяет использовать его даже с профессиональными длиннофокусными объективами. Резиновое противоскользящее покрытие ножек обеспечивает отличное сцепление с поверхностью. Штатив комплектуется съемной шаровой головкой, которая позволяет свободно вращать камеру и наклонять ее на угол до 90°, в портретное положение. Площадка быстросъемного типа разблокируется при нажатии 2 кнопок по бокам крепления, устанавливается вертикально, сверху вниз.
На штативной головке предусмотрен металлический башмак для различных аксессуаров (внешний аккумулятор, монитор, осветитель, микрофон), а на каждой ножке имеется по одному штативному гнезду 1/4", в которые тоже можно установить дополнительные принадлежности – с помощью опциональных кронштейнов.
Ulanzi MT-68 Claw Octopus Tripod будет отличным помощником при съемке в путешествиях или во время обычных прогулок по городу. Вы сможете делать фотографии с длинной выдержкой, а также записывать сами себя на видео без помощи оператора. Адаптер для мобильных телефонов можно приобрести отдельно.
Характеристики
- Головка: шаровая, съемная
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: 1
- Быстросъемная площадка: есть
- Максимальная нагрузка: штатив: 3 кг, головка: 5 кг
- Материал: алюминиевый сплав, АБС пластик, резина, полиформальдегид
- Вес: штатив: 278 г + головка 210 г
- Размеры: штатив: ⌀5 х 25 см, головка: ⌀6.5 х 8.3 см