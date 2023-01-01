Описание

Штатив с гибкими ножками Ulanzi MT-68 Claw Octopus Tripod может устанавливаться на ровные и неровные поверхности, решетки, перила, ограждения, ветки деревьев и так далее. Его также можно использовать как рукоятку для съемки видео и селфи. Максимальная нагрузка составляет 3 кг, что позволяет использовать его даже с профессиональными длиннофокусными объективами. Резиновое противоскользящее покрытие ножек обеспечивает отличное сцепление с поверхностью. Штатив комплектуется съемной шаровой головкой, которая позволяет свободно вращать камеру и наклонять ее на угол до 90°, в портретное положение. Площадка быстросъемного типа разблокируется при нажатии 2 кнопок по бокам крепления, устанавливается вертикально, сверху вниз.

На штативной головке предусмотрен металлический башмак для различных аксессуаров (внешний аккумулятор, монитор, осветитель, микрофон), а на каждой ножке имеется по одному штативному гнезду 1/4", в которые тоже можно установить дополнительные принадлежности – с помощью опциональных кронштейнов.

Ulanzi MT-68 Claw Octopus Tripod будет отличным помощником при съемке в путешествиях или во время обычных прогулок по городу. Вы сможете делать фотографии с длинной выдержкой, а также записывать сами себя на видео без помощи оператора. Адаптер для мобильных телефонов можно приобрести отдельно.

Характеристики