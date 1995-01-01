Прочный, высокий и легкий карбоновый штатив Ulanzi MT-61 отлично подходит для выездной съемки, пейзажистики, анималистики, съемки в путешествиях. В сложенном состоянии длина составляет всего 47 см, что позволяет при желании даже носить его внутри рюкзака, а не на внешнем креплении. Максимальная высота: 174 см, а высота с опущенной центральной колонной: 146 см. У этой модели нет короткого адаптера центральной колонны, поэтому для съемки с нижнего ракурса требуется перевернуть колонну. Одна из ног отворачивается и стыкуется с колонной для использования в качестве монопода.

Шаровая головка выдерживает нагрузку до 5 кг. Она оснащена 2 пузырьковыми уровнями для точного выравнивания по линии горизонта. Площадка съемная, стандарта Arca Swiss, что позволяет использовать другие модели: длинные площадки для лучшей балансировки камеры с тяжелой оптикой или L-образные площадки для удобства вертикальной съемки. Отдельная рукоятка позволяет отрегулировать силу трения шара, также есть отдельный блокиратор панорамной оси, благодаря чему можно зафиксировать камеру по остальным осям и сделать несколько снимков с панорамированием для последующей склейки в редакторе.

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