Компактный и легкий штатив для путешествий и пейзажной съемки. Ноги выполнены из многослойного углепластикового волокна (карбона), что обеспечивает минимальный вес при хорошей грузоподъемности (10 кг). Карбон также используется для снижения вибраций от поверхности. Одну из ножек штатива можно открутить и соединить с центральной колонной – получится монопод, который можно применять для съемки с нестандартных ракурсов (например, над головой), а также в качестве походной трости. Замки ног у этой модели цанговые.

В сложенном виде диаметр всего штатива составляет 6.8 см – он легко ложится в ладонь и переносится в одной руке. На крестовине располагается пузырьковый уровень и резьбовое гнездо 1/4"-20, в которое можно установить какой-либо аксессуар – например, монитор или планшет.

Шаровая головка стандартная, съемная, с двумя рукоятками: одна блокирует все оси, а вторая освобождает ось панорамирования для создания многокадровых панорам. Камеру можно наклонить на угол 90° для съемки в вертикальной ориентации. Быстросъемная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss: ее можно заменить на более длинные или L-образные площадки при необходимости.

Характеристики