Монопод Ulanzi MT-57 Selfie Stick, телескопический, для экшн-камеры
Код товара : УТ-00071144
Артикул : 3031/MT-57
Причина уценки:
Вскрытая упаковка.
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Ulanzi MT-57 - выдвижная селфи-палка для экшн-камер с диапазоном высоты от 7 до 27 см, винтом 1/4-20 сверху и грузоподъемностью 2,2 кг. Подходит для съемки в путешествиях, на велосипеде и пеших походах. Незаметна при съемке 360°. Можно установить на руль или штатив 1/4-20.