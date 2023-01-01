Ulanzi MT-57 - выдвижная селфи-палка для экшн-камер с диапазоном высоты от 7 до 27 см, винтом 1/4-20 сверху и грузоподъемностью 2,2 кг. Подходит для съемки в путешествиях, на велосипеде и пеших походах. Незаметна при съемке 360°. Можно установить на руль или штатив 1/4-20.