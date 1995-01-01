Телескопический монопод Ulanzi MT-57 раскладывается на длину от 21.5 до 81 см, что позволяет вам делать селфи, снимать с верхнего ракурса или, например, поставить на него вспышку для дополнительного освещения модели. Сверху находится стандартный штативный винт 1/4"-20, в основании – гнездо 1/4"-20. С помощью опциональных держателей (продаются отдельно) на монопод можно поставить телефон, а снизу установить мини-треногу (не входит в комплект). Монопод также можно устанавливать на различные крепления-кронштейны: например, на руль велосипеда или мотоцикла.

При использовании с 360° экшен-камерами (Insta360 ONE×2, Insta360 ONE RS/R 360°, Insta360 ONE X и т.д.) палка автоматически скрывается камерой при записи.