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Монопод Ulanzi MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см

  • MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см
  • MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см
  • MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см
  • MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см
  • MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см
  • MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см
  • MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см
  • MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см
  • MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см
  • MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см
  • MT-57 Selfie Stick, телескопический, 80 см
Код товара:УТ-00071144
Артикул:3031

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Телескопический монопод Ulanzi MT-57 раскладывается на длину от 21.5 до 81 см, что позволяет вам делать селфи, снимать с верхнего ракурса или, например, поставить на него вспышку для дополнительного освещения модели. Сверху находится стандартный штативный винт 1/4"-20, в основании – гнездо 1/4"-20. С помощью опциональных держателей (продаются отдельно) на монопод можно поставить телефон, а снизу установить мини-треногу (не входит в комплект). Монопод также можно устанавливать на различные крепления-кронштейны: например, на руль велосипеда или мотоцикла.

При использовании с 360° экшен-камерами (Insta360 ONE×2, Insta360 ONE RS/R 360°, Insta360 ONE X и т.д.) палка автоматически скрывается камерой при записи.

  • Нагрузка: до 1 кг
  • Длина: 21.5 - 81 см
  • Вес: 130 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон
  • Комплектация: монопод, ремешок на запястье