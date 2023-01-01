Штатив Ulanzi MT-52 Octopus Double Arm
Код товара : УТ-00065593
Артикул : 2915
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Штатив Ulanzi MT-52 Octopus может использоваться с телефонами, экшен-камерами, а также компактными и беззеркальными фотоаппаратами весом до 1 кг. Гибкие ножки штатива позволяют фиксировать камеру не только на столе, но и на перилах, поручнях, ветвях деревьев и других подобных объектах. А если собрать ножки вместе, штатив трансформируется в рукоятку для камеры. Шаровая головка позволяет свободно регулировать положение камеры и наклонять ее на угол до 90°.
Боковые гибкие кронштейны позволяют установить дополнительные аксессуары: например, микрофон и свет. Кронштейны устанавливаются в холодные башмаки, которые расположены на крестовине штатива. Для крепления аксессуаров они оснащены винтами 1/4", а также съемными адаптерами-башмаками.
Характеристики
- Материалы: термопластичная резина, АБС пластик, алюминиевый сплав
- Длина в сложенном виде: 29 см
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Вес: 248 г
- Длина боковых кронштейнов: 20.5 см
- Максимальная нагрузка на кронштейн: 0.5 кг
- Вес кронштейна: 82 г