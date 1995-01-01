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Штатив Ulanzi MT-52 Octopus Double Arm

  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
  • MT-52 Octopus Double Arm
Код товара:УТ-00065593
Артикул:2915

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Штатив Ulanzi MT-52 Octopus может использоваться с телефонами, экшен-камерами, а также компактными и беззеркальными фотоаппаратами весом до 1 кг. Гибкие ножки штатива позволяют фиксировать камеру не только на столе, но и на перилах, поручнях, ветвях деревьев и других подобных объектах. А если собрать ножки вместе, штатив трансформируется в рукоятку для камеры. Шаровая головка позволяет свободно регулировать положение камеры и наклонять ее на угол до 90°.

Боковые гибкие кронштейны позволяют установить дополнительные аксессуары: например, микрофон и свет. Кронштейны устанавливаются в холодные башмаки, которые расположены на крестовине штатива. Для крепления аксессуаров они оснащены винтами 1/4", а также съемными адаптерами-башмаками.

Характеристики

  • Материалы: термопластичная резина, АБС пластик, алюминиевый сплав
  • Длина в сложенном виде: 29 см
  • Максимальная нагрузка: 1 кг
  • Вес: 248 г
  • Длина боковых кронштейнов: 20.5 см
  • Максимальная нагрузка на кронштейн: 0.5 кг
  • Вес кронштейна: 82 г