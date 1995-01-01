Штатив Ulanzi MT-52 Octopus может использоваться с телефонами, экшен-камерами, а также компактными и беззеркальными фотоаппаратами весом до 1 кг. Гибкие ножки штатива позволяют фиксировать камеру не только на столе, но и на перилах, поручнях, ветвях деревьев и других подобных объектах. А если собрать ножки вместе, штатив трансформируется в рукоятку для камеры. Шаровая головка позволяет свободно регулировать положение камеры и наклонять ее на угол до 90°.

Боковые гибкие кронштейны позволяют установить дополнительные аксессуары: например, микрофон и свет. Кронштейны устанавливаются в холодные башмаки, которые расположены на крестовине штатива. Для крепления аксессуаров они оснащены винтами 1/4", а также съемными адаптерами-башмаками.

Характеристики