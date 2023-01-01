Описание

Отличный штатив с 3D головой для осуществления съемок с использованием камер или же мобильных устройств. Складные ноги трипода имеют приятную длину, а в сложенном виде он комфортно сидит в руке. Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона.

Трипод можно использовать в качестве монопода. Резиновая основа исключает соскальзывание и обеспечивает комфорт при использовании.

Холодный башмак рядом с 3D головой предназначен для удобного крепления микрофона и светодиодного светильника.