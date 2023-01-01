Штатив Ulanzi MT-42 Updated Tripod, белый
Код товара : УТ-00053449
Артикул : 2471/MT-42
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая 3D
Материал
алюминий
Максимальная нагрузка
2000 гр.
Физические характеристики
Вес
222 гр
Описание
Отличный штатив с 3D головой для осуществления съемок с использованием камер или же мобильных устройств. Складные ноги трипода имеют приятную длину, а в сложенном виде он комфортно сидит в руке. Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона.
Трипод можно использовать в качестве монопода. Резиновая основа исключает соскальзывание и обеспечивает комфорт при использовании.
Холодный башмак рядом с 3D головой предназначен для удобного крепления микрофона и светодиодного светильника.