Ulanzi MT-42 – это настольный штатив и «палка для селфи» 2 в 1. Он оснащен стандартным штативным винтом 1/4", что позволяет устанавливать фотоаппараты, экшен-камеры, а также аксессуары: компактные светодиодные панели, фотовспышки и так далее. Встроенная шаровая головка дает возможность быстро настроить наклон камеры, а также перевести ее из горизонтального положения в вертикальное. Накладки из силикона обеспечивают уверенный захват в ладони

Максимальная нагрузка составляет 1 кг, а длина в полностью разложенном состоянии – 44 см, этого вполне хватит даже для селфи в компании с друзьями. Сбоку располагается универсальное крепление типа «холодный башмак», в которое можно установить небольшой аксессуар: например, светодиодную лампу или внешний микрофон.

Обратите внимание: адаптер для телефона продается отдельно.

Характеристики