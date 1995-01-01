Штатив + монопод для селфи Ulanzi MT-42, белый (уцененный)
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Характеристики
Описание
Ulanzi MT-42 – это настольный штатив и «палка для селфи» 2 в 1. Он оснащен стандартным штативным винтом 1/4", что позволяет устанавливать фотоаппараты, экшен-камеры, а также аксессуары: компактные светодиодные панели, фотовспышки и так далее. Встроенная шаровая головка дает возможность быстро настроить наклон камеры, а также перевести ее из горизонтального положения в вертикальное. Накладки из силикона обеспечивают уверенный захват в ладони
Максимальная нагрузка составляет 1 кг, а длина в полностью разложенном состоянии – 44 см, этого вполне хватит даже для селфи в компании с друзьями. Сбоку располагается универсальное крепление типа «холодный башмак», в которое можно установить небольшой аксессуар: например, светодиодную лампу или внешний микрофон.
Обратите внимание: адаптер для телефона продается отдельно.
Характеристики
- Длина в сложенном состоянии: 22 см
- Длина в разложенном состоянии: 44 см
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Вес: 170 г
- Вес брутто: 220 г
- Материалы: АБС-пластик, алюминий