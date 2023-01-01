Описание

Штатив с гибкими ножками. Может использоваться в качестве настольного, может крепиться на неровные поверхности, трубы, ветки. Ноги выполнены из смеси силикона и пластика, что обеспечивает высокую безопасную нагрузку – легко выдерживает профессиональную зеркальную камеру. Кроме того, резиновые ножки обеспечивают надежный захват в ладони, если использовать в качестве рукоятки для камеры.

Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона.