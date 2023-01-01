Штатив Ulanzi MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
Код товара : УТ-00053561
Артикул : 2395/MT-33
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
3D голова
Материал
TPR + ABC пластик
Максимальная высота
32 см.
Максимальная нагрузка
2000 гр.
Физические характеристики
Вес
368 гр.
Описание
Штатив с гибкими ножками. Может использоваться в качестве настольного, может крепиться на неровные поверхности, трубы, ветки. Ноги выполнены из смеси силикона и пластика, что обеспечивает высокую безопасную нагрузку – легко выдерживает профессиональную зеркальную камеру. Кроме того, резиновые ножки обеспечивают надежный захват в ладони, если использовать в качестве рукоятки для камеры.
Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона.