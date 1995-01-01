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Мини-штатив Ulanzi MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой

  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
  • MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
Код товара:УТ-00053566
Артикул:2336/MT-24

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штатив с 3D головой для осуществления съемок с использованием DSLR камер или же мобильных устройств. Складные ноги трипода имеют приятную длину и комфортно сидят в руке.

Трипод можно использовать в качестве монопода. Ножки складываются в удобную ручку с перфорированной поверхностью и обеспечивает комфорт при использовании.

Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона, в него поместиться модель размером 58-98 мм