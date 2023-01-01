Мини-штатив Ulanzi MT-24 Metal Tabletop, с шаровой головой
Код товара : УТ-00053566
Артикул : 2336/MT-24
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 1/4"
Материал
пластик
Физические характеристики
Вес
260 гр.
Описание
Штатив с 3D головой для осуществления съемок с использованием DSLR камер или же мобильных устройств. Складные ноги трипода имеют приятную длину и комфортно сидят в руке.
Трипод можно использовать в качестве монопода. Ножки складываются в удобную ручку с перфорированной поверхностью и обеспечивает комфорт при использовании.
Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона, в него поместиться модель размером 58-98 мм