Штатив с 3D головой для осуществления съемок с использованием DSLR камер или же мобильных устройств. Складные ноги трипода имеют приятную длину и комфортно сидят в руке.

Трипод можно использовать в качестве монопода. Ножки складываются в удобную ручку с перфорированной поверхностью и обеспечивает комфорт при использовании.

Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона, в него поместиться модель размером 58-98 мм