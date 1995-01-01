Штатив Ulanzi MT-22 Metal Mini Tripod
Код товара:УТ-00065590
Артикул:2315
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см21
Безопасная нагрузка, кг3
Головканет в комплекте, винт 1/4"-20
Количество секций2
Углы наклона ног40°, 75°
Максимальная нагрузка2.5 кг
Минимальная высота4 см
Максимальная высота21 см
Материалалюминиевый сплав, АБС пластик, силикон
Страна производстваКитай
Вес198 г
Описание
Настольный штатив Ulanzi MT-22 также может использоваться в качестве рукоятки для камеры. В сложенном виде занимает всего 15 см, весит 198 г. Ножки раскладываются на угол от 40° до 75°, что позволяет вести съемку с высоты всего 4 см. При необходимости у ножек дополнительно выдвигается вторая секция, максимальная высота составляет 21 см. Штативный винт со стандартной резьбой 1/4": вы можете установить камеру напрямую или через штативную головку (продается отдельно). Штатив выполнен из прочного алюминиевого сплава и выдерживает нагрузку до 2.5 кг, что позволяет использовать его с любыми камерами: от компактов до профессиональных зеркальных фотоаппаратов.