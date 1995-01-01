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Штатив Ulanzi MT-22 Metal Mini Tripod

  • MT-22 Metal Mini Tripod
  • MT-22 Metal Mini Tripod
  • MT-22 Metal Mini Tripod
  • MT-22 Metal Mini Tripod
  • MT-22 Metal Mini Tripod
Код товара:УТ-00065590
Артикул:2315

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Настольный штатив Ulanzi MT-22 также может использоваться в качестве рукоятки для камеры. В сложенном виде занимает всего 15 см, весит 198 г. Ножки раскладываются на угол от 40° до 75°, что позволяет вести съемку с высоты всего 4 см. При необходимости у ножек дополнительно выдвигается вторая секция, максимальная высота составляет 21 см. Штативный винт со стандартной резьбой 1/4": вы можете установить камеру напрямую или через штативную головку (продается отдельно). Штатив выполнен из прочного алюминиевого сплава и выдерживает нагрузку до 2.5 кг, что позволяет использовать его с любыми камерами: от компактов до профессиональных зеркальных фотоаппаратов.