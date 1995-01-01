Этот инструмент станет незаменимым помощником фотографа, видеооператора и любого другого мастера, работа которого связана с визуализацией образов и проектов. В настоящее время практически любой, стремится улучшить свои навыки работы со своей камерой, старается найти самые разные приспособления, которые облегчают работу, делают ее более удобной и простой.

Ulanzi MT-20 отличное решение, а его легкий вес благодаря материалам из карбона, будет приятным приемуществом.

На штативной голове установлен холодный башмак, с его помощью легко использовать дополнительные аксессуары , освещение и микрофон.