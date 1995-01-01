Штатив Ulanzi MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
Код товара:УТ-00053565
Артикул:2255/MT-20
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см71
Безопасная нагрузка, кг3
Головкашаровая, 1/4"
Количество секций3
Быстросъемная площадкаArca Swiss
Максимальная нагрузка3 кг
Минимальная высота12.4 см
Максимальная высота71.4 см
Материалкарбон
Вес322 гр.
Описание
Этот инструмент станет незаменимым помощником фотографа, видеооператора и любого другого мастера, работа которого связана с визуализацией образов и проектов. В настоящее время практически любой, стремится улучшить свои навыки работы со своей камерой, старается найти самые разные приспособления, которые облегчают работу, делают ее более удобной и простой.
Ulanzi MT-20 отличное решение, а его легкий вес благодаря материалам из карбона, будет приятным приемуществом.
На штативной голове установлен холодный башмак, с его помощью легко использовать дополнительные аксессуары , освещение и микрофон.