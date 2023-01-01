Штатив Ulanzi MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
Код товара : УТ-00053565
Артикул : 2255/MT-20
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 1/4"
Материал
карбон
Максимальная высота
71.4 см
Минимальная высота
12.4 см
Физические характеристики
Вес
322 гр.
Описание
Этот инструмент станет незаменимым помощником фотографа, видеооператора и любого другого мастера, работа которого связана с визуализацией образов и проектов. В настоящее время практически любой, стремится улучшить свои навыки работы со своей камерой, старается найти самые разные приспособления, которые облегчают работу, делают ее более удобной и простой.
Ulanzi MT-20 отличное решение, а его легкий вес благодаря материалам из карбона, будет приятным приемуществом.
На штативной голове установлен холодный башмак, с его помощью легко использовать дополнительные аксессуары , освещение и микрофон.