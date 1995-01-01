Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Ulanzi MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой

  • MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
  • MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
  • MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
  • MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
  • MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
  • MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
  • MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
  • MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
  • MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
  • MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
  • MT-20 Carbon + Arca Swiss, с шаровой головой
Код товара:УТ-00053565
Артикул:2255/MT-20

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Этот инструмент станет незаменимым помощником фотографа, видеооператора и любого другого мастера, работа которого связана с визуализацией образов и проектов. В настоящее время практически любой, стремится улучшить свои навыки работы со своей камерой, старается найти самые разные приспособления, которые облегчают работу, делают ее более удобной и простой.

Ulanzi MT-20 отличное решение, а его легкий вес благодаря материалам из карбона, будет приятным приемуществом.

На штативной голове установлен холодный башмак, с его помощью легко использовать дополнительные аксессуары , освещение и микрофон.