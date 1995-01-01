Штатив Ulanzi MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой

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Код товара: УТ-00095865 Артикул: 1907 (-) Код товара: УТ-00095865 Артикул: 1907 (-) Максимальная высота, см 31 Безопасная нагрузка, кг 2 Головка шаровая, 1/4" Максимальная нагрузка 2000 гр. Максимальная высота 31 см. Вес 400 гр. Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 31 Безопасная нагрузка, кг 2 Характеристики Головка шаровая, 1/4" Максимальная нагрузка 2000 гр. Максимальная высота 31 см. Физические характеристики Вес 400 гр. Описание Функциональный штатив для фиксации камер весом до 2 кг и смартфонов. Ключевой особенность является площадка с креплением 1/4", которая превращается в держатель смартфона. Держатель способен вместить смартфон шириной от 65 - 95 мм Видео Наш обзор

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