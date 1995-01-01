Штатив Ulanzi MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
Код товара:УТ-00095865
Артикул:1907 (-)
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см31
Безопасная нагрузка, кг2
Головкашаровая, 1/4"
Максимальная нагрузка2000 гр.
Максимальная высота31 см.
Вес400 гр.
Описание
Функциональный штатив для фиксации камер весом до 2 кг и смартфонов. Ключевой особенность является площадка с креплением 1/4", которая превращается в держатель смартфона. Держатель способен вместить смартфон шириной от 65 - 95 мм