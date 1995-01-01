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Штатив Ulanzi MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой

  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
  • MT-11 Octopus Tripod, с шаровой головой
Код товара:УТ-00095865
Артикул:1907 (-)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Функциональный штатив для фиксации камер весом до 2 кг и смартфонов. Ключевой особенность является площадка с креплением 1/4", которая превращается в держатель смартфона. Держатель способен вместить смартфон шириной от 65 - 95 мм