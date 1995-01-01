Штатив Ulanzi MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый (уцененный)
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Характеристики
Описание
Настольный регулируемый портативный штатив для камер и съёмочного оснащения. Сложив ножки вместе вы получите удобный монопод, а текстурированная резина на ножках делает работу комфортной и приятной, без возможности случайного выскальзывания. Головка с блокируемым шарнирным соединением обеспечивает поворот на 360°
Ulanzi MT-08 выполнен из высококачественных материалов. Представленная модель подходит для малых цифровых и экшн камер со стандартной резьбой 1/4", а также для смартфонов при наличии специального держателя. Комплектующий элемент отличается компактностью и легкостью. Незаменим для выездной работы настоящих профессионалов.
Уникальной особенностью является наличие телескопического удлинения, в результате чего вы получаете настоящую селфи палку.
Характеристики
- Головка: шаровая
- Пузырьковый уровень: нет
- Быстросъемная площадка: нет
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Минимальная высота: 12.5 см
- Максимальная высота: 28.5 см
- Материал: пластик и алюминий
- Вес: 92 г