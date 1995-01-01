Описание

Настольный регулируемый портативный штатив для камер и съёмочного оснащения. Сложив ножки вместе вы получите удобный монопод, а текстурированная резина на ножках делает работу комфортной и приятной, без возможности случайного выскальзывания. Головка с блокируемым шарнирным соединением обеспечивает поворот на 360°

Ulanzi MT-08 выполнен из высококачественных материалов. Представленная модель подходит для малых цифровых и экшн камер со стандартной резьбой 1/4", а также для смартфонов при наличии специального держателя. Комплектующий элемент отличается компактностью и легкостью. Незаменим для выездной работы настоящих профессионалов.

Уникальной особенностью является наличие телескопического удлинения, в результате чего вы получаете настоящую селфи палку. Приспособление способно вырасти на целых 12 см.