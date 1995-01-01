Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Ulanzi MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый

  • MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый
  • MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый
  • MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый
  • MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый
  • MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый
  • MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый
  • MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый
  • MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый
  • MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый
  • MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый
  • MT-08 Portable Desktop Tripod, с шаровой головой, белый
Код товара:УТ-00053569
Артикул:2014

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Настольный регулируемый портативный штатив для камер и съёмочного оснащения. Сложив ножки вместе вы получите удобный монопод, а текстурированная резина на ножках делает работу комфортной и приятной, без возможности случайного выскальзывания. Головка с блокируемым шарнирным соединением обеспечивает поворот на 360°

Ulanzi MT-08 выполнен из высококачественных материалов. Представленная модель подходит для малых цифровых и экшн камер со стандартной резьбой 1/4", а также для смартфонов при наличии специального держателя. Комплектующий элемент отличается компактностью и легкостью. Незаменим для выездной работы настоящих профессионалов.

Уникальной особенностью является наличие телескопического удлинения, в результате чего вы получаете настоящую селфи палку.

Характеристики

  • Головка: шаровая
  • Пузырьковый уровень: нет
  • Быстросъемная площадка: нет
  • Максимальная нагрузка: 1 кг
  • Минимальная высота: 12.5 см
  • Максимальная высота: 28.5 см
  • Материал: пластик и алюминий
  • Вес: 92 г