Мини-штатив Ulanzi MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
Код товара : УТ-00053575
Артикул : 1602/MT-09
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Этот телескопический штатив для экшн-камеры от Ulanzi оснащен трехконтактным креплением для GoPro или других экшн-камер. Его легко можно взять с собой куда угодно, помещается в вашем кармане и удлиняется до 22 см в длину. Конструкция из АБС-пластика долговечна и весит всего 78 гр.