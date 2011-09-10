Описание

Влог рамка для камеры – лучшее решение в ситуациях, когда на один монопод или штатив необходимо установить экшн-камеру, микрофон с адаптерами, фильтры и свет. Клетка из качественного алюминия практически полностью заменяет аксессуар расширения для GoPro HERO 9 / 10 / 11.

Клетка одновременно обеспечивает качественную защиту камере и создает идеальные условия для поддержания работоспособности оборудования без дополнительных временных затрат и физических усилий. Отсутствие дверцы у рамки позволяет без проблем пользоваться разъемом Type-C и при необходимости быстро менять аккумулятор, не вынимая камеру из рамки.

Размер клетки Ulanzi G9-5 полностью соответствует параметрам экшн-камеры GoPro Hero 9, что обеспечивает надежную фиксацию камеры, исключает вероятность повреждения оборудования. Клетка изготовлена из высокопрочного легкого алюминия с хорошей теплопроводностью. Это исключает перегрев камеры в случае продолжительной эксплуатации.

Наличие крепления для стандартных круглых фильтров диаметром 52 мм, минисветодиодов и микрофона значительно повышает комфортность во время работы. Продуманная конструкция приспособления позволяет легко манипулировать кнопками переключения и записи. Благодаря увеличенной высоте крепления «холодный башмак» вероятность попадания микрофона в объектив GoPro Hero 9 исключена. Приспособление укомплектовано также колпачком для объектива и креплением для адаптера микрофона.