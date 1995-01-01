Ulanzi MA53 – это держатель для смартфонов профессионального уровня. Корпус полностью выполнен из алюминиевого сплава без использования пластика, что обеспечивает высокую надежность. Основание держателя совместимо со стандартами крепления Arca Swiss и Uka, на нем также расположены гнездо 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки) и 3/8" – вариантов крепления множество. Винтовой зажим удерживает телефон надежнее пружинного, он открывается на ширину от 60 до 95 мм, что делает его совместимым практически со всеми современными телефонами, в том числе с толстыми защитным чехлами.

На торцевых панелях зажима расположено 2 холодных башмака для установки дополнительных аксессуаров: компактных осветителей, микрофонов и так далее. Кроме того, на самом кронштейне располагается несколько гнезд 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки). Зажим соединен с кронштейном встроенной шаровой головкой, которая позволяет не только вращать телефон из вертикального положения в горизонтальное, но и регулировать угол его наклона.

Толстые силиконовые накладки на внутренних поверхностях зажима повышают цепкость захвата и не оставляют царапин на корпусе.

Держатель Ulanzi MA53 может использоваться с различными штативами, моноподами, настольными креплениями и креплениями типа «клешня» для установки на самые разные поверхности. Это отличный выбор для мобильной видеографии, съемки блогов, ведения онлайн-стримов.