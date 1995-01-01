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Держатель для телефона Ulanzi MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком

  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
  • MA33 Phone Holder, алюминиевый, с башмаком
Код товара:УТ-00079144
Артикул:M022

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочный и надежный держатель для телефона Ulanzi MA33 подходит для смартфонов шириной от 60 до 95 мм. С обеих сторон зажима располагаются холодные башмаки для аксессуаров, а внизу и с тыльной стороны – резьбовые гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки. Нижняя площадка выполнена в форме ласточкиного хвоста формата Arca Swiss, а также подходит для быстросъемных креплений Uka. Подушечки из силикона обеспечивают надежный захват и предотвращают появление царапин на корпусе телефона. Зажим обладает двойной фиксацией: пружинной и винтовой, что повышает надежность захвата, в особенности при сильной тряске – к примеру, если вы используете телефон на моноподе во время активного движения.

  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон
  • Размеры: 94 х 38 х 32 мм
  • Вес: 128.5 г
  • Ширина захвата: 60 - 65 мм