2 в 1: настольный штатив и рукоятка для смартфонов, имеющих магнитное крепление MagSafe (Apple начиная с iPhone 12 и 12 Pro, телефоны других брендов – в чехлах с поддержкой MagSafe). Рукоятку удобно использовать для съемки селфи, а также для съемки с нестандартных ракурсов: снизу или сверху. Для установки на стол или другую ровную поверхность она разделяется на 3 ножки, превращаясь в подставку для просмотра кино и видео, съемки коротких роликов, общения по видеосвязи, ночной фотосъемки с длинной выдержкой.

Магнитное кольцо выполнено в стиле карабина, что позволяет вешать Ulanzi MA30 на лямки рюкзака, ремни сумок, проушины для поясного ремня и так далее.

Рукоятка может использоваться вместе с другими аксессуарами Ulanzi: магнитным осветителем LM19 или с держателем для светофильтров 52mm Magnetic Filter Adapter Ring. Обратите внимание, беспроводная зарядка не поддерживается.