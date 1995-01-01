Настольный штатив-рукоятка Ulanzi MA30, с креплением MagSafe
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Характеристики
Описание
2 в 1: настольный штатив и рукоятка для смартфонов, имеющих магнитное крепление MagSafe (Apple начиная с iPhone 12 и 12 Pro, телефоны других брендов – в чехлах с поддержкой MagSafe). Рукоятку удобно использовать для съемки селфи, а также для съемки с нестандартных ракурсов: снизу или сверху. Для установки на стол или другую ровную поверхность она разделяется на 3 ножки, превращаясь в подставку для просмотра кино и видео, съемки коротких роликов, общения по видеосвязи, ночной фотосъемки с длинной выдержкой.
Магнитное кольцо выполнено в стиле карабина, что позволяет вешать Ulanzi MA30 на лямки рюкзака, ремни сумок, проушины для поясного ремня и так далее.
Рукоятка может использоваться вместе с другими аксессуарами Ulanzi: магнитным осветителем LM19 или с держателем для светофильтров 52mm Magnetic Filter Adapter Ring. Обратите внимание, беспроводная зарядка не поддерживается.
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон, магниты
- Размеры в сложенном виде: длина 15.8 см, ширина ручки 2.6 см
- Размеры в разложенном виде: высота 20.8 см, размах ног: 11.5 см
- Вес: 100 г