Недорогая и компактная плечевая сумка для беззеркальных или небольших зеркальных камер. Основное отделение закрывается на «липучки»-велкро, для организации внутреннего пространства предусмотрена съемная перегородка-разделитель на липучках и 2 небольших внутренних кармана для таких мелочей как запасные батарейки, кабели, карты памяти и так далее. У спинки имеется плоский карман на молнии, в который можно положить телефон или документы. Водоотталкивающая пропитка поможет сохранить камеру в сухости под дождем.

Характеристики