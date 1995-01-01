Сумка Ulanzi F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
Код товара:УТ-00081829
Артикул:B085
Товар не найден
Характеристики
Вес235 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
Размеры внешние23 х 18 х 11 см
Размеры внутренниеполезный объем около 3 л
Вместимостьбеззеркальная камера с парой объективов или объективом и вспышкой, мелкие аксессуары
ЦветЧерный
Материалполиэстер
Описание
Недорогая и компактная плечевая сумка для беззеркальных или небольших зеркальных камер. Основное отделение закрывается на «липучки»-велкро, для организации внутреннего пространства предусмотрена съемная перегородка-разделитель на липучках и 2 небольших внутренних кармана для таких мелочей как запасные батарейки, кабели, карты памяти и так далее. У спинки имеется плоский карман на молнии, в который можно положить телефон или документы. Водоотталкивающая пропитка поможет сохранить камеру в сухости под дождем.
Характеристики
- Размеры внешние: 23 х 18 х 11 см
- Полезный объем: около 3 л
- Материалы: полиэстер
- Вместимость: беззеркальная камера с парой объективов или объективом и вспышкой, мелкие аксессуары
- Вес: 235 г
- Страна производства: Китай.