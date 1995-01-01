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Сумка Ulanzi F02 Lightweight Shoulder Bag, черная

  • F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
  • F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
  • F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
  • F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
  • F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
  • F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
  • F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
  • F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
  • F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
  • F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
  • F02 Lightweight Shoulder Bag, черная
Код товара:УТ-00081829
Артикул:B085

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Недорогая и компактная плечевая сумка для беззеркальных или небольших зеркальных камер. Основное отделение закрывается на «липучки»-велкро, для организации внутреннего пространства предусмотрена съемная перегородка-разделитель на липучках и 2 небольших внутренних кармана для таких мелочей как запасные батарейки, кабели, карты памяти и так далее. У спинки имеется плоский карман на молнии, в который можно положить телефон или документы. Водоотталкивающая пропитка поможет сохранить камеру в сухости под дождем.

Характеристики

  • Размеры внешние: 23 х 18 х 11 см
  • Полезный объем: около 3 л
  • Материалы: полиэстер
  • Вместимость: беззеркальная камера с парой объективов или объективом и вспышкой, мелкие аксессуары
  • Вес: 235 г
  • Страна производства: Китай.