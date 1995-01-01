Ulanzi LAS007 Optical Snoot – компактная проекционная насадка с байонетным креплением Mini Bowens. Может иметь сразу несколько применений: во-первых, создает сфокусированный луч света (аналогичный лучу прожектора) с характерным круглым, резко очерченным световым пятном. Границы пятна можно сделать размытыми, расфокусировав луч. Фокусировка осуществляется поворотом кольца на приборе. Сочетая луч с туманом или дымом от соответствующего генератора можно сделать изображение еще более выразительным.

Во-вторых, использование масок гобо создает на этом световом пятне интересные теневые паттерны: например, можно имитировать падение солнечного света сквозь приоткрытые жалюзи или наполовину занавешенное окно. Можно спроецировать на фон знак Бэтмена, слово LOVE или иероглиф «двойное счастье» (в Китае обычно используется как пожелание новобрачным). Тени от масок тоже могут быть как четкими, так и расфокусированными.

Всего в комплекте 10 металлических масок гобо, но вы можете сделать свои из тонкого листового металла, или купить готовые: диаметр 65 мм. Самый простой пример – сплошная маска с небольшим отверстием по центру, которая дает даже не луч, а тонкий лучик света для создания небольшого светового акцента. Кроме того, можно найти готовые совместимые маски гобо в продаже: бывают маски с тонкими переплетающимися линиями, имитацией листвы деревьев и другими сложными паттернами, которые трудно создать без промышленного оборудования.

Третье возможное использование этой насадки: точечная контровая подсветка волос, что тоже часто используется в профессиональной портретной съемке.

Итак, Ulanzi LAS007 Optical Snoot – это многофункциональный инструмент, который позволяет фотографам и видеографам создавать интересные эффекты в своей профессиональной и творческой деятельности. Совместим с рядом осветителей Ulanzi, а также с приборами других производителей (обратите внимание, байонета Mini Bowens не всегда достаточно для совместимости, иногда установке мешает сильно выступающая LED лампа прибора).