Софтбокс Ulanzi LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
Код товара:УТ-00079128
Артикул:L063
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Описание
Cферический быстрораскладной софтбокс типа «китайский фонарик» предназначен для создания очень мягкого, равномерно ложащегося света. Благодаря очень широкому углу рассеяния (около 270°) этот софтбокс хорошо подходит для имитации освещения от уличных фонарей или домашних люстр, он может использоваться как в качестве рисующего, так и в качестве заполняющего света.
Благодаря байонетному креплению Bowens данный софтбокс совместим с широким спектром осветителей импульсного и постоянного света. Он очень быстро собирается и разбирается, а для безопасной транспортировки в комплекте идет плотный чехол.
Отдельно можно приобрести шторку («юбку»), которая позволит ограничивать угол освещения.
- Диаметр: 80 см
- Глубина: 66 см
- Размеры в сложенном виде: 106 х 18 см
- Размеры упаковки: 109 х 18 см
- Вес нетто: 1110 г