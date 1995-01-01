Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Софтбокс Ulanzi LAS005-80, 80 см, байонет Bowens

  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
  • LAS005-80, 80 см, байонет Bowens
Код товара:УТ-00079128
Артикул:L063

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Cферический быстрораскладной софтбокс типа «китайский фонарик» предназначен для создания очень мягкого, равномерно ложащегося света. Благодаря очень широкому углу рассеяния (около 270°) этот софтбокс хорошо подходит для имитации освещения от уличных фонарей или домашних люстр, он может использоваться как в качестве рисующего, так и в качестве заполняющего света.

Благодаря байонетному креплению Bowens данный софтбокс совместим с широким спектром осветителей импульсного и постоянного света. Он очень быстро собирается и разбирается, а для безопасной транспортировки в комплекте идет плотный чехол.

Отдельно можно приобрести шторку («юбку»), которая позволит ограничивать угол освещения.

  • Диаметр: 80 см
  • Глубина: 66 см
  • Размеры в сложенном виде: 106 х 18 см
  • Размеры упаковки: 109 х 18 см
  • Вес нетто: 1110 г