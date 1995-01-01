Cферический быстрораскладной софтбокс типа «китайский фонарик» предназначен для создания очень мягкого, равномерно ложащегося света. Благодаря очень широкому углу рассеяния (около 270°) этот софтбокс хорошо подходит для имитации освещения от уличных фонарей или домашних люстр, он может использоваться как в качестве рисующего, так и в качестве заполняющего света.

Благодаря байонетному креплению Bowens данный софтбокс совместим с широким спектром осветителей импульсного и постоянного света. Он очень быстро собирается и разбирается, а для безопасной транспортировки в комплекте идет плотный чехол.

Отдельно можно приобрести шторку («юбку»), которая позволит ограничивать угол освещения.