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Софтбокс Ulanzi LAS003-90, 90 см, байонет Bowens

  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
  • LAS003-90, 90 см, байонет Bowens
Код товара:УТ-00079131
Артикул:L055

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

16-спицевый параболический софтбокс диаметром 90 см. Подобная форма рассеивающей поверхности обеспечивает идеально круглое световое пятно и красивые блики на глянцевых поверхностях и в глазах (при съемке портретов крупным планом). Достаточно большая глубина (57 см) позволяет создать более концентрированный, направленный световой поток, эффект может быть дополнительно усилен с тканевых сот. Благодаря быстрораскладной конструкции софтбокс готовится к съемке буквально за секунды. LAS003-90 изготавливается из прочной нейлоновой ткани с внутренним серебристым покрытием, натянутой на каркас из стальных спиц. В комплекте внешний тканевый белый диффузор и тканевые соты. Софтбокс устанавливается на осветительные приборы с байонетом Bowens без дополнительных адаптеров.

Стойка и осветитель в комплект не входят.

Характеристики

  • Размеры в готовом виде: диаметр 90 см, глубина 57 см
  • Размеры в сложенном виде: 87 х 19 х 4.5 см
  • Вес: 2100 г
  • Крепление: байонет Bowens
  • Комплектация: софтбокс, рассеиватель, соты, кольцо-адаптер, чехол.