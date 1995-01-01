16-спицевый параболический софтбокс диаметром 90 см. Подобная форма рассеивающей поверхности обеспечивает идеально круглое световое пятно и красивые блики на глянцевых поверхностях и в глазах (при съемке портретов крупным планом). Достаточно большая глубина (57 см) позволяет создать более концентрированный, направленный световой поток, эффект может быть дополнительно усилен с тканевых сот. Благодаря быстрораскладной конструкции софтбокс готовится к съемке буквально за секунды. LAS003-90 изготавливается из прочной нейлоновой ткани с внутренним серебристым покрытием, натянутой на каркас из стальных спиц. В комплекте внешний тканевый белый диффузор и тканевые соты. Софтбокс устанавливается на осветительные приборы с байонетом Bowens без дополнительных адаптеров.

Стойка и осветитель в комплект не входят.

Характеристики