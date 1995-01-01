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Софтбокс Ulanzi LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens

  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
  • LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
Код товара:УТ-00079130
Артикул:L054

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

16-спицевый параболический софтбокс диаметром 60 см. Подобная форма софтбокса обеспечивает идеально круглое световое пятно и красивые блики на глянцевых поверхностях и в глазах (при съемке портретов крупным планом). Тканевые соты, входящие в комплект, позволяют сделать освещение более направленным, что увеличивает контрастность итогового изображения. Благодаря быстрораскладной конструкции софтбокс готовится к съемке буквально за секунды. LAS003-60 изготавливается из прочной нейлоновой ткани с внутренним серебристым покрытием, натянутой на каркас из стальных спиц. В комплекте внешний тканевый белый диффузор и тканевые соты. LAS003-60 выпускается с двумя вариантами крепления: Bowens и Mini Bowens. В данный комплект входит крепление Mini Bowens – для компактных светодиодных моноблоков Ulanzi и других производителей.

Стойка и осветитель в комплект не входят.

Характеристики

  • Размеры в готовом виде: диаметр 60 см, глубина 29 см
  • Размеры в сложенном виде: 52.5 х 18 х 4.5 см
  • Вес: 1.2 кг
  • Крепление: байонет Bowens
  • Комплектация: софтбокс, рассеиватель, соты, чехол.