Софтбокс Ulanzi LAS003-60-2 60 см, байонет Mini Bowens
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Описание
16-спицевый параболический софтбокс диаметром 60 см. Подобная форма софтбокса обеспечивает идеально круглое световое пятно и красивые блики на глянцевых поверхностях и в глазах (при съемке портретов крупным планом). Тканевые соты, входящие в комплект, позволяют сделать освещение более направленным, что увеличивает контрастность итогового изображения. Благодаря быстрораскладной конструкции софтбокс готовится к съемке буквально за секунды. LAS003-60 изготавливается из прочной нейлоновой ткани с внутренним серебристым покрытием, натянутой на каркас из стальных спиц. В комплекте внешний тканевый белый диффузор и тканевые соты. LAS003-60 выпускается с двумя вариантами крепления: Bowens и Mini Bowens. В данный комплект входит крепление Mini Bowens – для компактных светодиодных моноблоков Ulanzi и других производителей.
Стойка и осветитель в комплект не входят.
Характеристики
- Размеры в готовом виде: диаметр 60 см, глубина 29 см
- Размеры в сложенном виде: 52.5 х 18 х 4.5 см
- Вес: 1.2 кг
- Крепление: байонет Bowens
- Комплектация: софтбокс, рассеиватель, соты, чехол.