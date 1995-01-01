16-спицевый параболический софтбокс диаметром 60 см. Подобная форма софтбокса обеспечивает идеально круглое световое пятно и красивые блики на глянцевых поверхностях и в глазах (при съемке портретов крупным планом). Тканевые соты, входящие в комплект, позволяют сделать освещение более направленным, что увеличивает контрастность итогового изображения. Благодаря быстрораскладной конструкции софтбокс готовится к съемке буквально за секунды. LAS003-60 изготавливается из прочной нейлоновой ткани с внутренним серебристым покрытием, натянутой на каркас из стальных спиц. В комплекте внешний тканевый белый диффузор и тканевые соты. LAS003-60 выпускается с двумя вариантами крепления: Bowens и Mini Bowens. В данный комплект входит крепление Mini Bowens – для компактных светодиодных моноблоков Ulanzi и других производителей.

Стойка и осветитель в комплект не входят.

Характеристики