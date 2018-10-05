Простой и практичный держатель для смартфонов способен уместить в себя любую модель шириной до 9,5 см. Конструкция выполнена из авиационного сплава алюминия, что гарантирует долговечность и прочность.

На дне держателя присутствует разъем 1/4", а верхняя часть снабжена холодным башмаком для установки дополнительного оборудования.