Держатель для телефона Ulanzi Iron Man II ST-02S
Код товара : УТ-00053482
Артикул : 0849/ST-02S
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Простой и практичный держатель для смартфонов способен уместить в себя любую модель шириной до 9,5 см. Конструкция выполнена из авиационного сплава алюминия, что гарантирует долговечность и прочность.
На дне держателя присутствует разъем 1/4", а верхняя часть снабжена холодным башмаком для установки дополнительного оборудования.