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Держатель для телефона Ulanzi Iron Man II ST-02S

  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
  • Iron Man II ST-02S
Код товара:УТ-00053482
Артикул:0849

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Простой и практичный держатель для смартфонов способен уместить в себя любую модель шириной до 9,5 см. Конструкция выполнена из авиационного сплава алюминия, что гарантирует долговечность и прочность.

На дне держателя присутствует разъем 1/4", а верхняя часть снабжена холодным башмаком для установки дополнительного оборудования.