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Сетевой адаптер Ulanzi HT005 для осветителей 40W Pro и 40W RGB

  • HT005 для осветителей 40W Pro и 40W RGB
  • HT005 для осветителей 40W Pro и 40W RGB
  • HT005 для осветителей 40W Pro и 40W RGB
  • HT005 для осветителей 40W Pro и 40W RGB
  • HT005 для осветителей 40W Pro и 40W RGB
  • HT005 для осветителей 40W Pro и 40W RGB
  • HT005 для осветителей 40W Pro и 40W RGB
Код товара:УТ-00079142
Артикул:L075

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальный сетевой адаптер для осветителей Ulanzi 40W Pro и 40W RGB. Не входит в базовый комплект с осветителями, продается в качестве опции. Адаптер позволяет вести длительную съемку с питанием от сети, а также заряжать встроенный аккумулятор осветителей. Мультивольтажный: работает с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет пользоваться осветителями практически в любом регионе мира. Сертификация CCC гарантирует полную безопасность при использовании: прибор обладает встроенной защитой от коротких замыканий, скачков напряжения, избыточного заряда, перегрева и так далее.

  • Ток на входе: переменный 100~240В 50/60 Гц 1.7 А
  • Ток на выходе: постоянный, 19В 3.4 А (65 Вт)
  • Размеры блока: 15 х 10 х 5 см
  • Вес: 294 г
  • Длила кабеля: 120 + 150 см