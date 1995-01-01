Оригинальный сетевой адаптер для осветителей Ulanzi 40W Pro и 40W RGB. Не входит в базовый комплект с осветителями, продается в качестве опции. Адаптер позволяет вести длительную съемку с питанием от сети, а также заряжать встроенный аккумулятор осветителей. Мультивольтажный: работает с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет пользоваться осветителями практически в любом регионе мира. Сертификация CCC гарантирует полную безопасность при использовании: прибор обладает встроенной защитой от коротких замыканий, скачков напряжения, избыточного заряда, перегрева и так далее.

Ток на входе: переменный 100~240В 50/60 Гц 1.7 А

Ток на выходе: постоянный, 19В 3.4 А (65 Вт)

Размеры блока: 15 х 10 х 5 см

Вес: 294 г

Длила кабеля: 120 + 150 см