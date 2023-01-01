Держатель для телефона Ulanzi ST-17 Phone Clip, поворотный
Код товара : УТ-00053469
Артикул : 2120/ST-17
750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.070
Описание
Простой и удобный держатель для надежной установки смартфона. Установить держатель можно на стандартное крепление 1/4". Для дополнительного оборудования предусмотрен холодный башмак на который удобно установить, осветитель или микрофон.
Благодаря возможности вращения, можно вести съемку как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Устройство подойдет для смартфонов шириной от 55 до 100 мм