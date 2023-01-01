Описание

Простой и удобный держатель для надежной установки смартфона. Установить держатель можно на стандартное крепление 1/4". Для дополнительного оборудования предусмотрен холодный башмак на который удобно установить, осветитель или микрофон.

Благодаря возможности вращения, можно вести съемку как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Устройство подойдет для смартфонов шириной от 55 до 100 мм