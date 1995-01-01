Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Сумка Ulanzi HMN1 Crossbody Bag Light, черная

  • HMN1 Crossbody Bag Light, черная
  • HMN1 Crossbody Bag Light, черная
  • HMN1 Crossbody Bag Light, черная
  • HMN1 Crossbody Bag Light, черная
  • HMN1 Crossbody Bag Light, черная
  • HMN1 Crossbody Bag Light, черная
  • HMN1 Crossbody Bag Light, черная
  • HMN1 Crossbody Bag Light, черная
  • HMN1 Crossbody Bag Light, черная
Код товара:УТ-00093063
Артикул:B161

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Удобная кроссбоди сумка Ulanzi HMN1 для камеры, гаджетов и множества мелочей. Сделанная из нейлона снаружи и вельвета внутри, приятна на ощупь, и выглядит стильно благодаря минималистичному дизайну. Внутреннее пространство можно настроить при помощи съёмных разделителей, что обезопасит важное оборудование.

Ремень можно отрегулировать от 81 до 119 см для наибольшего удобства ношения. Карман на магните удобен, когда нужно что-то быстро достать. Дополнительно в комплект приложен миниатюрный чехол с карабином для аккумулятора, наушников или мелочи.

Комплектация:

  • Сумка HMN1
  • Разделитель (2 шт)
  • Чехол на карабине

Характеристики:

  • Размеры: 360 х 200 х 110 мм
  • Вес: 350 г
  • Материалы: вельвет, нейлон