Удобная кроссбоди сумка Ulanzi HMN1 для камеры, гаджетов и множества мелочей. Сделанная из нейлона снаружи и вельвета внутри, приятна на ощупь, и выглядит стильно благодаря минималистичному дизайну. Внутреннее пространство можно настроить при помощи съёмных разделителей, что обезопасит важное оборудование.

Ремень можно отрегулировать от 81 до 119 см для наибольшего удобства ношения. Карман на магните удобен, когда нужно что-то быстро достать. Дополнительно в комплект приложен миниатюрный чехол с карабином для аккумулятора, наушников или мелочи.

Комплектация:

Сумка HMN1

Разделитель (2 шт)

Чехол на карабине

Характеристики: