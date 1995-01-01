Сумка Ulanzi HMN1 Crossbody Bag Light, черная
Код товара:УТ-00093063
Артикул:B161
Товар не найден
Характеристики
Вес350 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 1 объектив
Размеры внешние360 х 200 х 110 мм
Вместимостькамера с 1-2 объективами + мелкие аксессуары
ЦветЧерный
Материалвельвет, нейлон
Описание
Удобная кроссбоди сумка Ulanzi HMN1 для камеры, гаджетов и множества мелочей. Сделанная из нейлона снаружи и вельвета внутри, приятна на ощупь, и выглядит стильно благодаря минималистичному дизайну. Внутреннее пространство можно настроить при помощи съёмных разделителей, что обезопасит важное оборудование.
Ремень можно отрегулировать от 81 до 119 см для наибольшего удобства ношения. Карман на магните удобен, когда нужно что-то быстро достать. Дополнительно в комплект приложен миниатюрный чехол с карабином для аккумулятора, наушников или мелочи.
Комплектация:
- Сумка HMN1
- Разделитель (2 шт)
- Чехол на карабине
Характеристики:
- Размеры: 360 х 200 х 110 мм
- Вес: 350 г
- Материалы: вельвет, нейлон