Шарнирный кронштейн с универсальным клешневым зажимом, который может устанавливаться на столешницы, трубы круглого и квадратного профиля, поручни, ноги штативов и тому подобные объекты толщиной от 22 до 87 мм. Максимальная нагрузка 3 кг: может использоваться для крепления камеры или аксессуаров – накамерных мониторов, микрофонов-пушек, осветителей и так далее.

На клешневом зажиме располагается несколько монтажных точек: 2 резьбовых гнезда типа ARRI 1/4" (с отверстиями под боковые шпильки), 1 резьбовое гнездо типа ARRI 3/8" и планка НАТО. На кронштейне, соответственно, расположен зажим для планки НАТО и штативный винт 1/4" с боковыми подпружиненными шпильками. Шаровые головки, расположенные с обоих концов кронштейна, позволяют точно настроить положение установленного оборудования. Максимальная длина кронштейна: ок. 25 см.

Конструкция разборная: клешня и шарнирный кронштейн могут использоваться отдельно друг от друга, это также удобно для перевозки.

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.