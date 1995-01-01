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Крышка Ulanzi G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10

  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
  • G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10
Код товара:УТ-00053508
Артикул:2311/G9-3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Боковая крышка аккумуляторного отсека специально разработана для камер GoPro HERO 9 / 10 / 11 . Крышка обеспечивает доступ к разъему зарядки экшн-камеры. Идеально для непрерывной съемки, например для таймлапса или видео. Крышка крепится вместо стандартной крышки аккумуляторного отсека.