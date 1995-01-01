Крышка Ulanzi G9-3 для батарейного отсека GoPro HERO 9 / 10

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Код товара: УТ-00053508 Артикул: 2311/G9-3 Код товара: УТ-00053508 Артикул: 2311/G9-3 Тип аксессуара Защитная крышка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Защитная крышка Описание Боковая крышка аккумуляторного отсека специально разработана для камер GoPro HERO 9 / 10 / 11 . Крышка обеспечивает доступ к разъему зарядки экшн-камеры. Идеально для непрерывной съемки, например для таймлапса или видео. Крышка крепится вместо стандартной крышки аккумуляторного отсека. Видео Наш обзор

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