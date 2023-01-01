Боковая крышка аккумуляторного отсека специально разработана для камер GoPro HERO 9 / 10 / 11 . Крышка обеспечивает доступ к разъему зарядки экшн-камеры. Идеально для непрерывной съемки, например для таймлапса или видео. Крышка крепится вместо стандартной крышки аккумуляторного отсека.