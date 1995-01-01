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Штатив-монопод Ulanzi Go-Quick II, для GoPro, с магнитным креплением

  • Go-Quick II , для GoPro с магнитным креплением
  • Go-Quick II , для GoPro с магнитным креплением
  • Go-Quick II , для GoPro с магнитным креплением
  • Go-Quick II , для GoPro с магнитным креплением
  • Go-Quick II , для GoPro с магнитным креплением
Код товара:УТ-00065582
Артикул:2964

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный штатив с быстросъёмным креплением Go-Quick II для установки GoPro/DJI/Insta и другой экшн-камеры. Благодаря магниту установка камеры осуществляется достаточно быстро и без использования винтов и креплений. Встроенная система блокировки/разблокировки гарантирует надежность и безопасность.

Телескопическая конструкция позволяет использовать штатив в селфи-палки для съемки с рук. Регулируемая высота дает ему возможность выдвигаться в длину от 145 до 265 мм. Вы сможете использовать трипод для любых видов съемки