Компактный штатив с быстросъёмным креплением Go-Quick II для установки GoPro/DJI/Insta и другой экшн-камеры. Благодаря магниту установка камеры осуществляется достаточно быстро и без использования винтов и креплений. Встроенная система блокировки/разблокировки гарантирует надежность и безопасность.

Телескопическая конструкция позволяет использовать штатив в селфи-палки для съемки с рук. Регулируемая высота дает ему возможность выдвигаться в длину от 145 до 265 мм. Вы сможете использовать трипод для любых видов съемки