Штатив-монопод Ulanzi Go-Quick II, для GoPro, с магнитным креплением
Код товара : УТ-00065582
Артикул : 2964
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактный штатив с быстросъёмным креплением Go-Quick II для установки GoPro/DJI/Insta и другой экшн-камеры. Благодаря магниту установка камеры осуществляется достаточно быстро и без использования винтов и креплений. Встроенная система блокировки/разблокировки гарантирует надежность и безопасность.
Телескопическая конструкция позволяет использовать штатив в селфи-палки для съемки с рук. Регулируемая высота дает ему возможность выдвигаться в длину от 145 до 265 мм. Вы сможете использовать трипод для любых видов съемки