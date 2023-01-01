Гибкое крепление Ulanzi Go Quick II для экшн-камеры с зажимом
Код товара : УТ-00071143
Артикул : 3111/Go Quick II Stand
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Ulanzi Go Quick II - это гибкое магнитное крепление для экшн-камеры, которое позволяет регулировать угол наклона камеры и обеспечивает надежное крепление на различных поверхностях. Крепление оснащено зажимом, который позволяет быстро и легко устанавливать и снимать камеру. Go Quick II идеально подходит для съемки видео и фотографий, а также для использования в экстремальных условиях.