Ulanzi Go Quick II - это гибкое магнитное крепление для экшн-камеры, которое позволяет регулировать угол наклона камеры и обеспечивает надежное крепление на различных поверхностях. Крепление оснащено зажимом, который позволяет быстро и легко устанавливать и снимать камеру. Go Quick II идеально подходит для съемки видео и фотографий, а также для использования в экстремальных условиях.