Гибкое крепление Ulanzi Go Quick II для экшн-камеры с зажимом (уцененный)
Код товара : УТ-00075368
Артикул : 3111/Go Quick II Stand (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
15%
1 990 ₽
1 699 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Ulanzi Go Quick II - это гибкое магнитное крепление для экшн-камеры, которое позволяет регулировать угол наклона камеры и обеспечивает надежное крепление на различных поверхностях. Крепление оснащено зажимом, который позволяет быстро и легко устанавливать и снимать камеру. Go Quick II идеально подходит для съемки видео и фотографий, а также для использования в экстремальных условиях.
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