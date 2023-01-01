Подходит для GoPro, DJI, insta360 и других спортивных камер. Сильное магнитное всасывание и быстрая установка - магнитное всасывание, быстрое подключение за секунду без использования винтов 4 уровня высоты, сверхдлинное удлинение - максимальная высота 140 см Ножки штатива для стабильной поддержки - откройте ручку, легко переключитесь в режим съемки со штатива Вторичный усиленный стопорный штифт, более надежный в использовании