Штатив Ulanzi Go-Quick II Extendable для экшн-камер
Код товара : УТ-00071142
Артикул : 3113/Go-Quick II
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Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Подходит для GoPro, DJI, insta360 и других спортивных камер.
Сильное магнитное всасывание и быстрая установка - магнитное всасывание, быстрое подключение за секунду без использования винтов
4 уровня высоты, сверхдлинное удлинение - максимальная высота 140 см
Ножки штатива для стабильной поддержки - откройте ручку, легко переключитесь в режим съемки со штатива
Вторичный усиленный стопорный штифт, более надежный в использовании