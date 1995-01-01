Магнитное крепление Ulanzi GO-001 позволяет разместить экшн-камеру на любой стальной или чугунной поверхности: столбах и мачтах, перилах, оградах и так далее. Крепление включает в себя 4 мощных магнита: один располагается по центру, остальные – на гибких лапках. Это позволяет с легкостью зафиксировать камеру на изогнутых поверхностях. Магниты находятся под слоем мягкого силикона, поэтому крепление не оставляет царапин на поверхности. Шаровая головка дает возможность свободно настроить положение камеры, в том числе наклонить ее на 90°.

Ulanzi GO-001 – компактное крепление, которое весит всего 267 грамм и не занимает много места в сумке. Его также можно использовать с телефонами (необходимо приобрести универсальный зажим или клетку), фотовспышками, небольшими светодиодными осветителями и так далее. Варианты крепления техники: стандартный штативный винт 1/4"-20 и съемный адаптер с гребешком для камер GoPro.

Материалы: силикон, магниты, алюминиевый сплав

Размеры: 143 х 120 х 90 мм

Вес: 267 г

Максимальная нагрузка: 600 г

Обратите внимание: крепление не предназначено для ведения съемки на высокой скорости с мотоцикла или автомобиля, оно не сможет противостоять сопротивлению воздуха.