Адаптер Ulanzi PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
Код товара : УТ-00053589
Артикул : 0897/PT-3
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
51 гр.
Описание
Адаптер-держатель с тремя креплениями типа холодный башмак позволит компактно разместить сразу несколько дополнительных устройств для съёмки. Вы сможете добавить к своей камере целый комплект оснащения для съёмки, что позволит значительно улучшить качество работы. Крепление к камере осуществляется стандартным разъемом 1/4