Адаптер Ulanzi PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров

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Код товара: УТ-00053589 Артикул: 0897 Код товара: УТ-00053589 Артикул: 0897 Тип аксессуара Переходники Вес Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Переходники Физические характеристики Вес Описание Адаптер-держатель с тремя креплениями типа холодный башмак позволит компактно разместить сразу несколько дополнительных устройств для съёмки. Вы сможете добавить к своей камере целый комплект оснащения для съёмки, что позволит значительно улучшить качество работы. Крепление к камере осуществляется стандартным разъемом 1/4 Видео Наш обзор

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