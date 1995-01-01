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Адаптер Ulanzi PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров

  • PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
  • PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
  • PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
  • PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
  • PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
  • PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
  • PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
  • PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
  • PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
  • PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
  • PT-3 Gimbal Microphone Extension, для 3 аксессуаров
Код товара:УТ-00053589
Артикул:0897

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер-держатель с тремя креплениями типа холодный башмак позволит компактно разместить сразу несколько дополнительных устройств для съёмки. Вы сможете добавить к своей камере целый комплект оснащения для съёмки, что позволит значительно улучшить качество работы. Крепление к камере осуществляется стандартным разъемом 1/4