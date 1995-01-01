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Октабокс Ulanzi Fold QS80, 80 см, Bowens

  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
  • Fold QS80, 80 см, Bowens
Код товара:УТ-00093072
Артикул:L303

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Мягкий свет в мгновение ока
Софтбокс Ulanzi QS80 создан для профессиональной портретной съемки, рекламных роликов и предметной видеографии, обеспечивая мягкое и естественное освещение объектов на расстоянии 2-3 метров. Главная особенность серии FOLD в складной конструкции кольца-основания с быстрым механизмом раскрытия, позволяющая за секунды перейти к съемке без использования дополнительных инструментов.

Профессиональная совместимость
Насадка оснащена съёмным байонетом Bowens, совместимым с большинством студийных осветителей на рынке. В сложенном состоянии софтбокс имеет габариты 80 на 25 см и весит всего 650 г, что делает его идеальным спутником для выездных проектов. Параболическая форма и возможность точного контроля светового потока превращают этот модификатор в универсальный инструмент, сочетающий легкость транспортировки с профессиональным качеством света.

Комплектация:

  • Софтбокс
  • Рассеиватель
  • Соты
  • Сумка

Характеристики:

  • Диаметр октабокса: 80 см
  • Байонет: Bowens
  • Вес: 650 г
  • Размеры: 800 х 800 х 250 мм
  • В сложенном состоянии: 800 х 250 мм