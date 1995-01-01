Мягкий свет в мгновение ока

Софтбокс Ulanzi QS80 создан для профессиональной портретной съемки, рекламных роликов и предметной видеографии, обеспечивая мягкое и естественное освещение объектов на расстоянии 2-3 метров. Главная особенность серии FOLD в складной конструкции кольца-основания с быстрым механизмом раскрытия, позволяющая за секунды перейти к съемке без использования дополнительных инструментов.

Профессиональная совместимость

Насадка оснащена съёмным байонетом Bowens, совместимым с большинством студийных осветителей на рынке. В сложенном состоянии софтбокс имеет габариты 80 на 25 см и весит всего 650 г, что делает его идеальным спутником для выездных проектов. Параболическая форма и возможность точного контроля светового потока превращают этот модификатор в универсальный инструмент, сочетающий легкость транспортировки с профессиональным качеством света.

Комплектация:

Софтбокс

Рассеиватель

Соты

Сумка

Характеристики: