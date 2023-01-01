Штативная головка Ulanzi F38 Quick Release, с быстросъемным креплением
Код товара : УТ-00071113
Артикул : E004GBA1/F38 Fluid Vileo Head
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Панорамная алюминиевая штативная головка с регулируемым сопротивлением. Хорошо подходит для видеосъемки, также может использоваться с тяжелыми наблюдательными приборами (биноклями, зрительными трубами).