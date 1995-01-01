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Штативная головка Ulanzi F38 Quick Release, с быстросъемным креплением

  • F38 Quick Release, с быстросъемным креплением
  • F38 Quick Release, с быстросъемным креплением
  • F38 Quick Release, с быстросъемным креплением
  • F38 Quick Release, с быстросъемным креплением
  • F38 Quick Release, с быстросъемным креплением
Код товара:УТ-00071113
Артикул:E004GBA1/F38 Fluid Vileo Head

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Панорамная алюминиевая штативная головка с регулируемым сопротивлением. Хорошо подходит для видеосъемки, также может использоваться с тяжелыми наблюдательными приборами (биноклями, зрительными трубами).