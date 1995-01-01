Штативная головка Ulanzi F38 Quick Release, с быстросъемным креплением

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Код товара: УТ-00071113 Артикул: E004GBA1/F38 Fluid Vileo Head Код товара: УТ-00071113 Артикул: E004GBA1/F38 Fluid Vileo Head Безопасная нагрузка, кг 3 Голова для видео Да Тип головки 2D Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 3 Голова для видео Да Тип головки 2D Описание Панорамная алюминиевая штативная головка с регулируемым сопротивлением. Хорошо подходит для видеосъемки, также может использоваться с тяжелыми наблюдательными приборами (биноклями, зрительными трубами). Видео Наш обзор

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