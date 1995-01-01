Панель управления Ulanzi D200X Creative Deck – усовершенствованная версия выпущенной ранее Ulanzi D200 Stream Deck. Теперь вам доступно 14 настраиваемых клавиш с цветным ЖК экраном, 2 обычные кнопки и 3 рукоятки-валкодера (нажимных). С помощью специального программного обеспечения Ulanzi Studio вы можете выбрать готовые профили для популярных программ и стриминга, или же настроить свои собственные макросы (сценарии) и внешний вид иконок. Можно запрограммировать сложные, многошаговые действия. Ближайшие аналоги: Elgato Stream Deck, Logitech Сreative Сonsole. Дополнительно можно приобрести беспроводную рукоятку-контроллер Ulanzi D100H.

Устройство наиболее актуально для ситуаций, когда вам необходимо действовать быстро: например, перед началом стрима можно настроить несколько популярных реакций на сообщения подписчиков (в программе OBS), настроить переключение между сценами / экранами / камерами. Запускайте звуковые эффекты, GIF-изображения, текстовые сообщения одним нажатием клавиши. Ulanzi D200X также может пригодиться для работы с офисными приложениями, фото- и видеоредакторами, при участии в онлайн-конференциях, во время текстовой переписки с друзьями или клиентами. При переключении между приложениями панель автоматически активирует профили, связанные с этим приложением. 3 рукоятки позволяют плавно регулировать громкость, яркость, перематывать видео вперед-назад при монтаже и так далее. Поскольку рукоятки можно нажимать, вы можете запрограммировать на каждую несколько функций, которые будут переключаться нажатиями. Различные профили и плагины можно загрузить через Ulanzi Studio.

Панель Ulanzi D200X также позволяет дистанционно управлять осветителями Ulanzi, в частности K6500, VL-200Bi, VL-120C, VL-120Bi, EC65, AL60, AL120 и другими моделями, имеющими встроенный Bluetooth приемник. Помимо светильников Ulanzi вы также можете управлять умными лампочками Philips Hue, приборами Nanoleaf и Govee.

Наконец, Ulanzi D200X работает как USB-хаб: 2 порта USB-C + 2 порта USB-A (все поддерживают USB 3.2 Gen 2, 10 Гбит/с), а также карт-ридер для карточек SD и microSD формата, комбинированный аудиовход 3.5 мм TRRS для подключения внешнего микрофона или головной гарнитуры, выход HDMI Type A (4K 60Гц, HDCP 1.4/2.2) и возможность сквозного питания USB Power Delivery (макс. 100 Вт на входе и 85 Вт на выходе) – все это пригодится при работе с ноутбуками, да и с большими рабочими станциями тоже: не нужно лезть под стол, чтобы подключить флешку, веб-камеру или USB-микрофон.

Передняя панель D200X Creative Deck и рукоятки выполнены из алюминия, остальной корпус из пластика (АБС + поликарбонат), кнопки акриловые, прозрачные. Под лицевой панелью находится полноцветный ЖК-экран диагональю 5.5" с разрешением 960х540 точек, каждая кнопка по сути является окошком к части этого экрана – такой подход позволил существенно снизить цену по сравнению с панелями Elgato, где каждая кнопка является индивидуальным экраном. Панель подключается к компьютерам на базе Mac (от 12.0) и Windows (от 10) с помощью USB кабеля со встроенным переходником USB-A / USB-C.

Характеристики:

Размеры: 15.3х11.4х9.8 см

Вес: 480 г

Вес брутто: 720 г

Питание: USB Type C 5В 2А (макс.)

Комплектация: