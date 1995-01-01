Иммерсивная тактильная отдача и точность калибровки

Ulanzi D100H - беспроводной программируемый контроллер, разработанный для кардинального ускорения процессов видеомонтажа, ретуши фото и цветокоррекции. Главным технологическим преимуществом девайса является бесступенчатое поворотное колесо из алюминиевого сплава, работающее в паре с высокочастотным линейным мотором. Такая связка обеспечивает реалистичную тактильную отдачу, превращая каждое программное изменение параметра (зум таймлайна, баланс белого, шаг ползунка) в физически ощутимый и интуитивный клик. Симметричный дизайн корпуса из ABS-пластика и поликарбоната дополнен настраиваемой системой комбинаций, что позволяет одинаково комфортно управлять контроллером одной рукой как левшам, так и правшам.

Точность и автономность

Устройство полностью избавляет рабочий стол от лишних кабелей благодаря интеграции энергоэффективного модуля Bluetooth 5.0 с рабочей дистанцией до 10 метров. Контроллер снабжен физическим переключателем на нижней панели, позволяющим сопрягать девайс и мгновенно переключаться между тремя независимыми компьютерами на операционных системах Windows 10+ или macOS. За автономность отвечает встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 1000 мАч. Батарея гарантирует до 2.5 часов непрерывного безостановочного вращения диска или до 60 дней работы в стандартном повседневном режиме ожидания, а полный цикл зарядки через порт Type-C занимает 2.5 часа.

Экосистема для творчества

Помимо базовой работы в автономном режиме со стандартными пресетами (Undo, Redo, Copy, Paste), D100H глубоко интегрируется в фирменное приложение Ulanzi Studio для тонкой настройки горячих клавиш под софт вроде Adobe Premiere или DaVinci Resolve. Более того, контроллер выступает в роли центрального хаба для умного света: через экосистему Ulanzi Intelligent RGB Systems и приложение Ulanzi Connect один поворот диска позволяет дистанционно регулировать яркость и температуру студийных осветителей бренда (K6500, серии VL и AL), а также умных ламп Philips Hue, Nanoleaf и Govee. Для максимальной эффективности D100H можно объединить в один тандем с LCD-консолью D200X, расширив количество макросов на рабочем месте.

Характеристики:

Подключение: Bluetooth 5.0

Питание: Type-C: 5В / 2А

Ёмкость аккумулятора: 1000 мАч

Время работы: 60 дн.

Вес без упаковки: 265 г

Материал: АБС пластик, алюминий, поликарбонат

Комплектация:

Контроллер D100H

Зарядный кабель USB - Type-C