Ulanzi CRC10 – это быстрый карт-ридер стандарта USB 3.2 Gen 2, поддерживающий 3 вида карт памяти: SD (UHS-I/-II), MicroSD и CFexpress Type A. Скорость передачи данных составляет до 10 Гбит/с (в зависимости от используемой карты), поддерживается одновременная передача данных со всех трех слотов (каждый слот оснащен собственным чипом). Устройство выполнено в алюминиевом корпусе для эффективного отвода тепла, а встроенный USB Type C кабель также можно использовать в качестве шнурка для ношения.

CRC10 также можно использовать для хранения карт памяти, под верхней крышкой предусмотрены крепления для 4 карт CFexpress Type A, 4 карт MicroSD и 2 карт SD. Еще 3 карты можно переносить с слотах карт-ридера, итого 13. Возможность хранения карт внутри кейса очень удобна в работе: гораздо меньше вероятность случайно их потерять или сломать.

Картридер совместим с устройствами на базе Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, HarmonyOS, Chrome OS.

Характеристики